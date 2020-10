A1 UFFICIALE – Cecilia Albano arriva a Vigarano

A Vigarano arriva Cecilia Albano 24 anni torinese ala forte di 184 ultimo anno in A2 a Castelnuovo Scrivia.

Cecilia porterà in dote atletismo a tutto campo dando a coach Castelli nuove soluzioni anche offensive.

Ad accoglierla coach Castelli che presenta così il nuovo acquisto in casa Vigarano”Cecilia è una ottima giocatrice ed una atleta eccellente. È stata qui alcuni giorni ad allenarsi e ci ha convinto per le sue caratteristiche.Può

essere importante sopratutto in questo momento dove per vari motivi siamo un po’ contate ed abbiamo bisogno di allungare le rotazione in tutti i ruoli e Cecilia può ricoprire più posizioni.

La società è sempre vigile sul mercato ed ha agito con tempestività.”

Ufficio stampa Vigarano