A1 UFFICIALE – Cheyenne Parker è una nuova giocatrice di Virtus Segafredo Bologna

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Cheyenne Parker.

Parker nasce a New York il 22 agosto 1992. Ala di 193cm, Cheyenne ha iniziato al college di Middle Tennessee State. Quinta scelta in WNBA, dal 2015 al 2020 veste la maglia di Chicago Sky: nel corso delle stagioni aumenta sensibilmente le sue cifre, fino ad arrivare all’ultima stagione che chiude con 13.4 punti di media e 7 rimbalzi a partita.

Nella passata stagione il passaggio ad Atlanta. Dal 2015 ad oggi, durante l’off season della WNBA, Parker ha giocato per due stagioni in Cina fino al 2017, poi in Polonia e Corea del Sud nel 2017/18 e nella stagione 2018/19. Poi il suo ritorno in Cina, prima di firmare nel 2020 con il Basket Lattes, in Francia.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Cheyenne Parker nella grande famiglia bianconera!

Uff.Stampa Virtus Bologna