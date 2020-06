A1 UFFICIALE – Ciavarella confermata a San Martino di Lupari

Arriva l’ufficializzazione del secondo nome per il Fila 2020/21: dopo Egle Sulciute, anche Giulia Ciavarella continuerà a far parte delle Lupe. La giocatrice romana classe 1997, arrivata a San Martino di Lupari la scorsa estate dalla Magnolia Campobasso, continuerà a rivestire un ruolo importante nello scacchiere di coach Larry Abignente e del vice Enrico Valentini.

Nella sua prima stagione in giallonero, cominciata in ritardo per via dell’infortunio estivo con la Nazionale 3×3 e conclusa in anticipo per l’emergenza Covid-19, Ciavarella ha saputo comunque calarsi con abnegazione ed efficacia non solo nella realtà sanmartinara, ma anche in un nuovo e impegnativo campionato come quello di A1.

Le sue statistiche finali dicono 5.3 punti a gara e un superbo 59% da tre, in 12 partite giocate. Ma nel leggerle con attenzione si può notare anche una graduale crescita nel corso del tempo: nelle sei partite del girone di ritorno, per lei medie di 8.5 punti col 71% da due (10/14) e il 69% da tre (9/13).

«La chiamata con cui Larry mi ha annunciato che sarei stata riconfermata mi ha resa veramente molto contenta – le parole di Giulia – Non aspetto altro che ricominciare riprendendo da dove sono e siamo rimaste. Per la prossima stagione ho tante sensazioni positive. Viene definito “anno zero”, ma sentendomi e vedendomi con le mie compagne di squadra durante gli allenamenti, vedo solo tanta voglia di ricominciare tutte insieme per poter tornare ad esultare, e a stare col nostro pubblico ancora più unite di prima».

Uff.Stampa Lupebasket