A1 UFFICIALE – Cinzia Zanotti prolunga con l’Allianz Geas

Cinzia Zanotti prolunga l’accordo con l’Allianz Geas: l’allenatrice sarà la head coach della prima squadra rossonera per altri due anni.

Ecco le parole della diretta interessata: “Sono onorata e contenta di questi altri due anni di contratto con una società che è un po’ la mia casa e che ogni anno cerca sempre di migliorare sia a livello societario che a livello di roster. Il nostro obbiettivo è sicuramente quello di consolidarci negli anni: stiamo lavorando e costruendo per questo. Abbiamo anche il progetto di edificare un palazzetto, una vera e propria Casa Geas e in questo senso stiamo lavorando con il Comune per provare a realizzare questo sogno. Sarebbe per il Club una cosa importantissima. Tengo a ringraziare innanzitutto il nostro mitico Presidente Carlo Vignati, sperando che la prossima stagione sia ricca di soddisfazioni. Lo meritiamo, dopo una passata stagione travagliata a causa dei numerosi infortuni”.

Fabiano Scarani – Ufficio stampa ALLIANZ GEAS