La PB63, con grande rammarico, comunica ai propri tifosi che Giuseppe Piazza non è più l’allenatore della O.ME.P.S. BricUp Battipaglia.

La separazione, dolorosa, è dovuta ad una scelta del coach toscano, dimessosi dall’incarico per motivi personali. A coach Piazza, va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio per le migliori fortune possibili per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese