A1 UFFICIALE – Colpo di scena a Moncalieri. Tagliata Trehub, torna Sagerer

Trasferta insidiosa per l’Akronos che però è obbligata a vincere. Torna in gialloblù Sagerer, tagliata Trehub

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 sul campo del Brixia Basket Brescia alla caccia della prima vittoria del 2023. Una trasferta delicatissima per le ragazze di coach Spanu che non dovranno sottovalutare le avversarie guardando solo la posizione in classifica. Brescia è infatti ultima a quota 4 punti, ma arriva da una sconfitta di appena 2 punti sul difficile parquet di Campobasso.

Nella settimana del passaggio di Berrad in A2 a Umbertide, una vecchia conoscenza gialloblù è tornata a Moncalieri. Parliamo di Sarah Sagerer, scesa in campo soltanto nelle prime 3 partite di questa stagione e poi costretta ai box per curare una fastidiosa infiammazione a entrambe le tibie. Sarah si è (ri)aggregata in questi giorni e starà a coach Spanu gestirne il minutaggio. L’attacco gialloblù sarà come al solito affidato al duo statunitense Mitchell-Westbeld che viaggia a oltre 33 punti di media. Fondamentale l’apporto di Katshitshi, che nell’ultima uscita casalinga contro Schio ha collezionato 10 punti e 4 rimbalzi in 26 minuti di utilizzo.

Johnson e Molnar sono invece lo zoccolo duro dell’attacco bresciano con oltre 26 punti di media in coppia, mentre sotto le plance è Miller McCray a guidare la classifica rimbalzi del Brixia con quasi 8 a partita.

Palla a due alle 18 al PalaLeonessa di Brescia

Diretta streaming su lbftv.it

Arbitrano: Dori, Frosolini, Castellaneta

