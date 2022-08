A1 UFFICIALE – Colpo di scena in casa Virtus Bologna: Mendez lascia l’incarico, Ticchi nuovo coach

By

Virtus Segafredo Bologna comunica che l’Head Coach della squadra femminile Miguel Méndez ha richiesto, per motivi personali che lo obbligano a tornare in Spagna, di essere sollevato dall’incarico che lo legava per le prossime due stagioni al Club.

La Società, con dispiacere, ha accettato la richiesta dell’allenatore. Contestualmente lasciano Bologna anche i due assistenti di Coach Mendez, Luis Ignacio Martinez Rey e Giustino Altobelli.

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Giampiero Ticchi. Nato il 4 novembre 1959 a Pesaro, il coach marchigiano prende la guida della squadra femminile delle V Nere. Ex c.t. della Nazionale femminile nel triennio dal 2008 al 2011, si è qualificato dopo dieci anni di assenze agli Europei in Lituania nel 2009, vincendo nello stesso anno la Medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo.

Ultima squadra che Ticchi ha guidato è stata la Reyer Venezia femminile, nel biennio 2019-2021, con la quale ha vinto lo scudetto, riportando il tricolore nella città lagunare dopo un digiuno di 75 anni nella finale contro Schio. Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Giampiero Ticchi nella grande famiglia virtussina!

Virtus.it