A1 UFFICIALE – Colpo di scena, Spreafico decide di lasciare Lucca

Con estremo stupore e indescrivibile rammarico informiamo che oggi Laura Spreafico ci ha comunicato l’intenzione di chiudere qui la sua esperienza a Lucca per problemi personali inderogabili. A nulla sono valse le nostre argomentazioni, portate in prima persona dal Presidente, tra cui la centralità nel progetto sportivo, la stima di dirigenti, staff e compagne, il ruolo di capitano e, non ultimo, la delicatezza del momento.

Siamo senza parole, non avremmo meritato un comportamento del genere, sia alla luce della costante cura di cui ci siamo presi in tanti momenti non banali di questa difficile stagione sia per il percorso di crescita che le aveva consentito di recuperare la maglia azzurra.

Siamo amareggiati e delusi per il gruppo, per i tifosi e per gli sponsor che nonostante tutto continuano a starci vicini e che meritano massimo rispetto. Avremmo preferito un Natale diverso, ma lo trascorreremo facendo tutte le valutazioni per risolvere al meglio questa bruttissima situazione.

Uff.Stampa Basket Le Mura Lucca