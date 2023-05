A1 UFFICIALE – Colpo Faenza, firmata Marzia Tagliamento

Dopo la conferma di Franceschelli, il primo acquisto da ufficializzare di questa ‘rivoluzionata’ Faenza non poteva che essere lei: boom boom Marzia Tagliamento.

27 anni, 200 presenze nella massima serie italiana, 5 presenze con la maglia azzurra, 2 scudetti giovanili, 2 coppe Italia, 2 supercoppe, 1 scudetto.

Dopo il rientro dall’infortunio dell’anno scorso, quando vestiva ancora la maglia di Moncalieri, e dopo una parentesi nel campionato messicano: Marzia sceglie Faenza per la prossima stagione.

“Abbiamo voluto Marzia per quello che ha dimostrato negli ultimi anni – dichiara il presidente Fermi – oltre al suo talento in campo che non è in discussione, la sua tenacia e determinazione ci hanno sempre colpiti.

Vogliamo che la squadra del prossimo anno rispecchi queste caratteristiche.

Sappiamo che siamo ancora lontani dal giocarcela con le squadre di alta classifica ma vogliamo iniziare a dire la nostra in questo campionato, e Marzia può essere un ottimo punto di partenza.”

La giocatrice raggiungerà la squadra subito dopo aver concluso la sua esperienza in Messico in cui le auguriamo il meglio possibile.

Ti aspettiamo Marzia!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET