A1 UFFICIALE – Colpo Reyer Venezia, presa l’ex Brescia Johnson

L’Umana Reyer è lieta di comunicare la firma di Brooke Johnson, che consentirà così di poter contare su una “insurance player” per un finale di stagione pieno di appuntamenti importanti.

Classe 1996, guardia di 183 centimetri nata a Hanford (California, Stati Uniti), Johnson arriva da Brixia Basket con cui in stagione ha disputato 23 partite registrando 15.7 punti, 5.3 rimbalzi e 2.3 assist di media.

Inizia a giocare nell’High School della sua città prima di disputare quattro stagioni in NCAA, dal 2014 al 2018, con la maglia delle Las Vegas Rebels, University of Nevada.

Nella stagione 2018/19 inizia la sua carriera professionistica in Europa con la maglia delle islandesi del Valur Reykjavik, per poi passare in Grecia al Panionios.

L’anno successivo gioca prima con il Bosna 34 in Turchia per poi chiudere la stagione sportiva, ancora in Grecia, con il GS Kronos Agiou Dimitriou. Prima di arrivare in Italia veste le maglie di Panathinaikos (Grecia) e Sjuharads Basket (Svezia) con cui realizza 18 punti di media.

Brooke Johnson è già aggregata alla squadra e svolgerà oggi il primo allenamento in orogranata.

