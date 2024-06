A1 UFFICIALE – Conti rinnova con il Geas

La quarta ed ultima conferma in vista della stagione 24/25 ha fattezze scattanti e imprevedibili: lo spot di play sarà ancora occupato da Gina Conti. La classe ’99, acquisita la formazione italiana nel corso della scorsa annata con la convocazione in Nazionale, ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori con un’annata da rookie inaspettata e di gran qualità. Gina si è ingraziata immediatamente i favori del pubblico rossonero, che ne ha apprezzato la genuinità ed il grande cuore che ha sempre buttato sul parquet del PalaNat.

Adesso arriva la parte difficile: l’anno da sophomore. Che Gina però affronterà con un bagaglio di esperienza e di fiducia enormemente accresciuto rispetto al settembre scorso. Sempre col sorriso sulle labbra, come abbiamo imparato a conoscerla dal suo arrivo.



Classe ’99, cresciuta negli USA ma di chiare origini italiane (precisamente di Carovilli, Isernia: abbiamo apprezzato i tanti supporters nelle numerose trasferte a Campobasso la scorsa stagione). Gina frequenta prima il college a Wake Forest e poi la prestigiosa università di UCLA, dove coi Bruins si affaccia al campionato NCAA arrivando anche tra le Top16.

Desiderosa di affacciarsi ad un’esperienza diversa da quella americana, arriva a Sesto nell’estate del 2023, facendosi amare sin da subito per la grande precisione dall’arco. Highlight della stagione certamente i 24 punti nella prima gara con Campobasso, con addirittura 6 triple, ed i 22 a Faenza. Ha chiuso il primo campionato in rossonero con 8 punti di media ed un ottimo 39% dall’arco.

Un campionato che ha soddisfatto anche coach Zanotti, che come al solito ha saputo inserirla gradualmente sino a renderla un punto fermo nelle rotazioni. Così si è espressa in merito: ”Dopo un anno di grande esperienza, penso che Gina potrà darci qualcosa in più soprattutto nella continuità e nella conoscenza del gioco.”

Tornata a LA per la off-season, Gina saluta così i suoi tifosi: “I am looking forward to playing my second season at GEAS! My teammates and the fans have been so special in my experience here! I’m excited to keep growing as a team and to continue to develop as a player.”

