A1 UFFICIALE – Costa Masnaga e Kovatch si separano

La Limonta Costa Masnaga saluta Jessica Kovatch: da qualche mese la numero 23 è combattuta tra la voglia di stare con i suoi cari in un momento così difficile a livello mondiale e l’impegno con Basket Costa, preso pensando a una vita e a una stagione normale. Dopo alcuni momenti di alti e bassi, la decisione definitiva è giunta nell’ultima settimana: su tutto ha prevalso la difficoltà nell’affrontare una situazione così complicata, che non le permette di trovare una benché minima serenità nella quotidianità.

La stessa Jessica ha voluto salutare Costa e i suoi tifosi: “Sono molto dispiaciuta della decisione che ho dovuto prendere: ci tengo a ribadire che non è dovuta ad alcun problema né con la società, né con le compagne o lo staff tecnico, ma non sono più in grado di gestire questa situazione molto difficile per me dal punto di vista umano, soprattutto considerando che questo scenario si protrarrà inevitabilmente ancora per altri mesi“.

La società ringrazia Jess per gli sforzi profusi sul campo e in allenamento nel tentativo di mettere la squadra davanti a sé stessa: le augura il meglio, in primis dal punto di vista del benessere psico-fisico, e poi per la sua carriera quando la situazione relativa alla pandemia si sarà normalizzata.

Anche il direttore generale Bicio Ranieri ha aggiunto una breve considerazione: “Ad oggi nessuna azione da parte della società per sostituire l’atleta. Due le situazioni che vengono stimolate da questa difficoltà: trovare una copertura economica specifica per ritrovare l’assetto di partenza oppure spingere ancora di più nella responsabilizzazione delle nostre panterine terribili. Se questa seconda opzione darà equilibrio e una bassa dose di rischio, sarà certamente la strada prescelta, molto più in linea con la filosofia societaria“.

Fonte: Ufficio Stampa