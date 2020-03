A1 UFFICIALE – Costa Masnaga e Pavel si separano

La Limonta Sport Costa Masnaga comunica di aver liberato l’atleta rumena Elisabeth Pavel, che resterà in Italia a Costa Masnaga aspettando che l’emergenza sanitaria sia sotto controllo, lasciando comunque definitivamente per questa stagione la maglia biancorossa.

Basket Costa per l’Unicef ribadisce come garantisca a tutte le atlete la possibilità di scegliere se seguire immediatamente la decisione presa da Reyna e Eli, indipendentemente dalle decisioni di Lega e Fip in merito all’eventuale ripresa del campionato di Serie A1, che comunque avrebbe una carica agonistica completamente stravolta e conseguentemente nei fatti terminato. La strada che abbiamo intrapreso è di assoluto rispetto degli atleti e dello staff in tutta la nostra attività controllando al massimo le future uscite dovendo subire, in accordo coi nostri sponsor, tutte le incertezze di questo momento economico. La Limonta Sport Costa Masnaga ringrazia Elisabeth per la professionalità, l’impegno e la grande umanità dimostrati per l’intera stagione.

Fonte: Ufficio Stampa