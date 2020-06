A1 UFFICIALE – Costa Masnaga ingaggia Jaisa Nunn

Basket Costa x l’Unicef è felice di annunciare l’ingaggio di Jaisa Nunn. Atleta americana, classe 1997, arriva dalla squadra spagnola dell’Iraurgi Saski Baloia, formazione che milita in LF2, secondo campionato iberico, con cui ha collezionato 17.1 punti e 10 rimbalzi di media in 19 partite disputate, prima dello stop forzato per l’emergenza Covid-19.

L’esperienza in Spagna è stata per Jaisa la prima lontano dagli Stati Uniti, dopo aver terminato il ciclo quadriennale al college con l’University of New Mexico, di cui ha scritto pagine importanti di storia, in modo particolare nelle ultime due stagioni, in cui ha raggiunto anche l’ambito titolo di “Player of the Year Mountain West”.

Grande giocatrice di post basso, è una lunga che ha mai estremamente educate, in grado di garantire quasi una doppia doppia di media a partita. Professionale, con una grande etica del lavoro, è una vera e propria forza della natura sotto canestro.

Queste le prime parole di Jaisa nel video di presentazione: “Ciao a tutti, sono Jaisa Nunn e sono una nuova componente della squadra. Sono molto contenta di poter giocare a Costa, di arrivare in Italia e conoscere nuove persone, di vedere posti nuovi e di mangiare del buon cibo. Spero che faremo una grande stagione e auguro a tutti buona fortuna”.

Welcome to the Costa Family, Jaisa!

