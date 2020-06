A1 UFFICIALE – Costa Masnaga ingaggia Lisa Jablonowski

Basket Costa x l’Unicef è felice di comunicare l’ingaggio di Lisa Jablonowski. Si tratta di un innesto importante sotto canestro in vista della prossima stagione, che segue la linea verde sempre più intrapresa dalla società in vista della costruzione del roster del prossimo anno. L’atleta di origini lussemburghesi, classe 1997, arriva dalla NCAA, più precisamente da University of Virginia, dove ha completato il suo ciclo di studi quadriennale. Statistiche molto interessanti negli ultimi due anni, dove Lisa ha dato un ottimo contributo alla squadra, con 8.2 punti, il 50% da due e 5.4 rimbalzi di media nel 2019/2020, migliorando le sue statistiche rispetto al 2018/2019, concluso invece a 7.2 punti e 6.3 rimbalzi a partita.

Un vero e proprio concentrato di energia sul campo, Lisa riesce a combinare atletismo, rimbalzi e intensità, costruendosi nel corso degli anni anche un buon tiro. Una combattente, che non si risparmia mai sul parquet, solida e apprezzata per fare tutte quelle cose utili per la squadra che spesso non rientrano nel foglio delle statistiche: esattamente il motivo per cui, nel corso della sua esperienza collegiale in Virginia, è stata ribattezzata dallo staff tecnico “The Worm”, lo stesso nickname di Dennis Rodman.

Welcome to the Costa Family, Lisa!

Fonte: Ufficio Stampa

