A1 UFFICIALE – Crema conferma Francesca Melchiori

Dopo le esperienze di Venezia e Lucca si ripresenta sul palcoscenico della A1 dopo le esperienze di Venezia e Lucca. Arrivata a Crema, che probabilmente era nel suo destino, quattro stagioni fa fin da subito si è presa un ruolo da protagonista contribuendo da protagonista ai successi di Coppa, dove per due volte è risultata MVP, e alla conquista nell’ultima stagione della promozione. Una conferma annunciata quella che per il quinto anno consecutivo vedrà Francesca Melchiori difendere i colori bianco azzurri. Lei milanese di nascita ma ormai cremasca d’adozione che pur avendo tanti estimatori pensiamo non abbia faticato a decidere di rimanere in quella che è diventata un po’ la sua seconda casa. Dopo essere stata una pedina fondamentale nelle stagioni scorse, costretta a fermarsi due stagioni fa proprio nel momento clou della stagione a causa del secondo grave infortunio ha lavorato tanto per farsi trovare pronta con l’inizio della stagione e progressivamente è tornata ad esprimere tutte le sue potenzialità. Una pedina fondamentale nel team guidato verso la promozione da coach Diamanti.

Con la sua firma, in attesa di ulteriori conferme prende quindi sempre più forma la squadra che coach Piazza dovrà plasmare e guidare in quella che si preannuncia per la neopromossa formazione lombarda un’avventura, pur se piena di incognite e difficoltà, carica di aspettative e di motivazioni. “Francesca torna meritatamente a calcare i campi della A1 con una consapevolezza superiore rispetto a qualche anno fa. Si tratta di una ragazza con caratteristiche ben definite che non farà fatica a trasmettere in campo e far pesare anche con avversarie di alto livello. Sono convinto inoltre che abbia ancora ampi margini di miglioramento nelle situazioni di gioco nelle quali ha al momento minore sicurezza” Alle parole del suo allenatore fanno eco quelle del presidente Paolo Manclossi che la conosce molto bene fin dall’attività giovanile e che l’ha fortemente voluta a Crema dopo la parentesi di Lucca: “Su Francesca c’è poco da dire. Mi piace ricordare il tentativo di farla venire a Crema fin dai tempi del College Italia. Ma a suo tempo fu comprensibile la scelta fatta che le ha permesso di porre le basi e poi con il salto a Venezia di bruciare le tappe pur considerando la giovane età. Purtroppo non è che la fortuna l’abbia troppo assistita ma penso che le soddisfazioni e le rivincite che si è presa sulla malasorte siano in saldo positivo. Dopo l’infortunio e la parentesi a Lucca in lei c’era tanta voglia di riprendersi lo spazio che si merita e possiamo dire che abbiamo avuto il merito di farci sfuggire l’opportunità di portarla a Crema. Una meta che mi piace dirlo secondo noi a lei è sempre stata gradita. A confermare una fiducia ed una stima reciproca che ci fa molto piacere e che è stata ampiamente ripagata e che ci permette ancor una volta di poter contare su una giocatrice completamente ritrovata. Una garanzia che in tanti ci invidiano. Posso dire di essere moto contento che possa tornare a far valere tutte le sue qualità in A1 e ancor di più perché lo fa con noi. In questi anni è stata importante e sono sicuro che lo sarà ancora speriamo per tanto tempo”.

Uff.Stampa Basket Team Crema