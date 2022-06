A1 UFFICIALE – Crema ingaggia Jasmine Dickey

Arriva da Baltimora la “terza” nuova straniera chiamata a rinforzare il team cremasco. Si tratta di Dickey Jasmine (2000) che a breve distanza dall’annuncio della firma di Kaba, secondo tassello dopo l’arrivo di Meresz con l’accordo raggiunto viene a completare quelli che erano i ruoli da riempire secondo i progetti e le idee dello staff tecnico cremasco. Scelte ponderate e fatte con l’intenzione di rinforzare e rendere ancor più competitivo quel gruppo che, tra conferme siglate o comunque ben avviate ed in fase di definizione, può offrire già una solida base di partenza. Dell’ultimo arrivo ce ne parla coach Piazza che in lei ha individuato la giocatrice ideale in grado di diventare una pedina fondamentale per la squadra: “Abbiamo deciso di puntare su Jasmine perché ritengo che le sue caratteristiche corrispondano a ciò che ci serve in questo spot. Dickey è una realizzatrice abituata a prendersi responsabilità e iniziative. Ama correre e giocare a campo aperto ed è in grado di utilizzare più soluzioni offensive, subisce molti falli ed è efficace nei tiri liberi. Ha inoltre una notevole propensione al rimbalzo considerando il ruolo e la stazza fisica”.

Uff.Stampa Basket Team Crema