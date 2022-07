A1 UFFICIALE – Crema rinnova con Capoferri

All’appello mancava solo lei Martina Capoferri. Aveva chiesto tempo per riflettere e poter far conciliare gli impegni lavorativi con quelli sportivi ma alla fine ha rotto gli indugi accettando la proposta di continuare. E per lei, quella che andrà ad affrontare sarà la quindicesima stagione con la maglia del Basket Team. Trovare altre soluzioni non sarebbe stato un problema perché il suo valore e le sue qualità sono riconosciute ma come rinunciare, nonostante l’impegno richiesto, a quella A1 conquistata dopo una lunga rincorsa condivisa in questi anni? In realtà per lei si tratta di un ritorno nella massima serie avendo giocato a Vigarano nell’unica stagione lontana da Crema,. Ma farlo con la squadra nella quale è cresciuta facendo tutte le trafila delle giovanili ed essere approdata presto in prima squadra ha certamente un altro sapore. Il commento del presidente Paolo Manclossi rappresenta quello che è per la Società la giocatrice “Parlare di Martina per noi è compito facile. Lei e’ il prototipo della giocatrice ideale per ogni Societa’. Un esempio di professionalità e di attaccamento. Una garanzia sotto ogni punto di vista e che va ben oltre quelle che sono le sue riconosciute doti cestistiche. Da sempre l’abbiamo presa come esempio da seguire per tutte nostre le ragazze piu’ giovani che vogliono giocare a basket”. Sulla medesima lunghezza d’onda ma più di stampo tecnico le parole di coach Piazza: “Anche a Martina, dopo la conquista della A1, per dare alla squadra il solito apporto sia dal punto di vista tecnico che come esempio di giocatrice dedita alla squadra. Sono certo che anche nella prossima stagione si farà trovare pronta a mettere in campo i suoi punti di forza”. L’accordo siglato con Capoferri chiude il cerchio nel quale possiamo trovare quella che sarà il team cremasco chiamato ad affrontare la sua prima avventura in A1. Praticamente c’è stata la conferma, con l’unica eccezione di Vente, di tutto il gruppo che è stato protagonista dell’esaltante ultima stagione al quale sono stati aggiunti i volti nuovi delle tre straniere Meresz, Dickey e Kaba chiamate a rinforzare e dare solidità ad una squadra ritenuta pronta per affrontare la nuova sfida.

Uff.Stampa Basket Team Crema