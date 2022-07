A1 UFFICIALE – Crema rinnova Pappalardo

A focalizzare l’attenzione per consuetudine sono sempre le novità’ ma in casa Basket Team da sempre sono le conferme a rappresentare quelle che sono le garanzie consolidate che devono essere la base di partenza per affrontare una nuova stagione. Ed e’ in questo senso che l’allestimento della squadra da parte della Società’, per il quale e’ stato dato mandato pieno al DS Mezzadra, e’ stato fatto tenendo conto di quelle risposte delle giocatrici dentro e fuori dal campo. Una regola questa che ha portato, a fianco dei nuovi arrivi, alle tante conferme . A quelle annunciate nei giorni scorsi si aggiunge quella di Carolina Pappalardo. Un prolungamento quello della giocatrice di origine siciliana che contrattualmente era già’ previsto in caso di promozione e che comunque la dice lunga circa la fiducia e le aspettative riposte su di lei anche in prospettiva da parte della dirigenza cremasca. “In quello che e’ stato il nuovo corso iniziato due stagioni fa e che ci ha portato in A1 Carolina era stato il primo nuovo innesto” le parole del presidente Paolo Manclossi. “Un inserimento il suo che non ha avuto grossi problemi e che ci ha confermato che tutta la stima e la fiducia in lei fosse ben riposta. Nei due anni di permanenza è stata una pedina fondamentale per i nostri successi e sono sicuro che lo sarà’ anche nel prossimo futuro”. Attestai di stima da parte della società alla quale fa eco il commento di coach Piazza:”Il finale di stagione ci ha consegnato una Carolina indubbiamente cresciuta sul piano della gestione delle emozioni sul campo.Sea questo uniamo le sue qualità tecniche e il suo atletismo sono convinto che avremo una giocatrice solida cge potrà dare il suo contributo anche nella prossima impegnativa stagione”.

