A1 UFFICIALE – D’Alie è una nuova giocatrice di San Martino di Lupari

Si apre con una bella novità la rassegna delle giocatrici che comporranno il roster del Fila San Martino di Lupari 2023/24: la società è infatti lieta di annunciare l’ingaggio di Rae Lin D’Alie, playmaker italoamericana classe ’87, fulcro della Nazionale Azzurra 3×3 con cui è stata Campionessa del Mondo. D’Alie si ricongiunge dunque a coach Giuseppe Piazza, con cui ha condiviso le ultime due stagioni a Crema.

Giocatrice molto conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, proprio grazie ai successi con l’Italia del 3×3, D’Alie nasce il 31 ottobre 1987 a Waterford, nel Wisconsin, da una famiglia di discendenza italiana: i bisnonni erano originari di Calvanico, in provincia di Salerno. Dopo l’esperienza all’high school, al college gioca proprio con le Badgers di Wisconsin, dove per un paio d’anni incrocia la propria strada con un’altra giocatrice che San Martino di Lupari conosce bene, l’ex giallonera Jolene Anderson.

Playmaker, 159 centimetri di pura esplosività e velocità, dopo il college D’Alie sviluppa la propria carriera nella sua seconda patria, l’Italia. Le prime stagioni sono in A2, a Battipaglia e poi per due anni a Salerno, l’ultimo giocato a oltre 16 punti e 3 assist a partita. Segue la prima avventura a Bologna con la Libertas, e nel 2015 arriva la possibilità del debutto in A1: ad offrirgliela è Vigarano, con la quale viaggerà a 8 punti e quasi 5 rimbalzi di media, contribuendo alla qualificazione ai playoff Scudetto.

La stagione successiva torna in A2, di nuovo a Bologna ma stavolta col Progresso. Sono anni memorabili, nei quali fa registrare grandi cifre (oltre 20 punti, 8 rimbalzi e 3 assist di media nel campionato 2017/18, con un high di 39) e la bellezza di due promozioni in A1: la prima nel 2017, alla quale la società rinuncerà per motivi di budget, e la seconda nel 2019. Stavolta la A1 si fa, ma con quella che diventa la Virtus Bologna femminile.

Qui D’Alie si fa valere, disputando due stagioni a 6 punti e 3 assist di media, poi nel 2021 sceglie di sposare il progetto di Crema, dove trova come detto il neo tecnico del Fila. Saranno due annate trionfali. Nella prima viaggia a 15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist a partita, contribuendo in maniera fondamentale a una memorabile promozione, dopo un cammino da 32 vittorie in 33 partite. È una stagione in cui Crema vince anche la Coppa Italia di A2, e D’Alie si consacra nella storia del basket italiano femminile, firmando una tripla doppia nel match di campionato a Castelnuovo Scrivia (15 punti, 13 rimbalzi e 10 assist): un’impresa che segue di un anno quella realizzata in A1 con le Lupe da Egle Sulciute, e che bissa quella fatta registrare dalla stessa D’Alie con Salerno nel 2013. L’ultima stagione è quella appena conclusa: sotto la guida di coach Piazza la playmaker italoamericana firma 11 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di media, offrendo un contributo fondamentale per la salvezza e la qualificazione ai playoff.

Se si dice “Rae Lin D’Alie”, però, il pensiero va inevitabilmente alle imprese con la Nazionale Italiana 3×3, di cui è da diversi anni una colonna. Due i punti più alti di questa lunga e bella storia: la conquista del Mondiale di Manila nel 2018, vinto insieme a due ex giallonere come Marcella Filippi e Giulia Ciavarella oltre a Giulia Rulli (del quale è stata anche nominata MVP), e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021, con una qualificazione strappata proprio col suo canestro a fil di sirena per battere l’Ungheria. In questi giorni la neo Lupa è in raduno con la Nazionale per preparare il Mondiale 2023, che scatterà già mercoledì a Vienna.

Tanti numeri e dati che raccontano solo in parte il personaggio “Rae-Rae”. Personalità poliedrica e istrionica, D’Alie si è fatta apprezzare più volte anche per le doti di cantante: oltre alla splendida Together We Rise, dedicata nel 2019 alla stagione con la Matteiplast Bologna, e alla memorabile Spiega le Ali (un vero e proprio inno d’amore all’Italia), è suo anche l’inno ufficiale FIBA 3×3.

San Martino di Lupari non vede l’ora di abbracciarla e vederla in azione al PalaLupe con la maglia del Fila: a lei va un grande in bocca al lupo per la prossima stagione e anche per l’imminente Mondiale 3×3 con le Azzurre.

Il video tributo del canale FIBA3x3

Ufficio Stampa Lupebasket