A1 UFFICIALE – Debora Carangelo pilastro della Dinamo Sassari fino al 2026

By

Le Dinamo Women ripartono dal tassello più importante, la playmaker, Debora Carangelo rinnova il contratto con la Dinamo fino al 30 giugno 2026, il pilastro su cui poggerà la nuova squadra.

RUOLO CHIAVE

Dopo 10 anni a Venezia, già dal suo arrivo Carangelo ha assunto il ruolo chiave nel progetto delle Women, che volevano fare un salto di qualità e mettere in mano la squadra ad una delle italiane più forti del campionato. Dopo una stagione vissuta al massimo con grandi risultati, questo percorso si fortifica ulteriormente, Debora diventa il perno su cui poggiare l’ulteriore salto di qualità della squadra, che riparte dal tassello più importante, quello in cabina di regia.

STAGIONE DA LEADER

Carangelo ha disputato una stagione da protagonista con oltre 15 punti, 5 rimbalzi, 2 recuperi 3 assist e quasi 5 falli subiti di media. Statistiche molto importanti ma che non rendono appieno l’impatto della nativa di Maddaloni sulla squadra, la sua leadership, la sua carica, la sua capacità di coinvolgere le compagne emotivamente sono state un tesoro molto prezioso per coach Restivo.

LA PERSONA

Forte personalità, grande temperamento, il body language di Carangelo in campo è lo specchio del suo carattere, esemplare dal punto di vista professionale, si allena e cura il proprio corpo in maniera maniacale, la sua leadership si vede e si sente anche quando non parla, la persona Debora sarà molto importante anche nella costruzione del nuovo gruppo 2023-2024.

LE PAROLE DI DEBORA

“Sono molto orgogliosa che la società mi abbia proposto di continuare questo importante progetto da protagonista. Mi sono trovata benissimo e ci sono tutti i presupposti per migliorarci e fare bene. L’anno scorso abbiamo fatto uno step chiave, sono convinta che avremo una squadra competitiva e non vedo l’ora di iniziare”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna