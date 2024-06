A1 UFFICIALE – Derthona firma Alaina Coates

Grande colpo di mercato della società castelnovese che è lietissima di annunciare la firma del centro Usa Alaina Coates, giocatrice dal pedigree a dir poco illustre. Classe 1995 per 193 cm, la neo giraffa dopo un percorso sportivo/scolastico, sia come High School che come College, di primissimo livello, culminato con la conquista del titolo Ncaa nel 2017 con South Carolina (suo stato di origine), è stata seconda scelta assoluta (Chicago Sky) al draft Wnba 2017. Numerose le casacche vestite durante la sua permanenza nel massimo campionato professionistico americano (Chicago, Minnesota, Atlanta, Washington, Indiana, Phoenix e Las Vegas) e proprio con quest’ultima squadra ha conquistato il titolo Wnba nel 2023. Nella stagione 2023-2024 ha disputato il campionato turco con il Nesibe chiudendo con una media di 13 punti e 9 rimbalzi a partita. in 30,4 minuti di impiego a partita. Una addizione importantissima per la formazione di Cutugno che, pian piano, prende sempre più forma. Welcome Alaina!!!

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET