A1 UFFICIALE – Derthona ingaggia Caterina Dotto

Altro grande colpo di mercato per l’Autosped che è lietissima di annunciare di avere raggiunto l’accordo con Caterina Dotto, play-guardia classe 1993, reduce da tre grandi stagioni all’Allianz Geas; la neo giraffa è da oltre un decennio una presenza fissa, da protagonista, nella massima serie. Nel suo curriculum le esperienze con Umbertide, Faenza, Reyer Venezia, San Martino di Lupari ed, appunto, Sesto San Giovanni, con il fiore all’occhiello anche delle 18 presenze con la nazionale maggiore. Un innesto di altissima qualità per il Bcc in questa prima esperienza in A1; d’altro canto la dirigenza castelnovese, ben conscia delle sue grandi doti, non ha avuto alcuna esitazione nel firmare l’ex Geas non appena si è presentata la possibilità. Benvenuta a Castelnuovo Cate!!!

UFF.STAMPA BC DERTHONA