A1 UFFICIALE – Dinamo Sassari, altro innesto da Selargius: Delia Gagliano è biancoblù

La Dinamo Femminile annuncia la firma dell’ala algherese Delia Gagliano classe 1997, ventitré anni appena compiuti. Tra i migliori prospetti sardi delle ultime stagioni, a Sassari l’atleta ritrova coach Restivo, Giovanna Pertile e Margherita Mataloni dopo l’ultima annata insieme a Selargius.

Il coach biancoblu spiega così la scelta: “Delia è un quattro, l’ho avuta cinque anni fa al Cus Cagliari in A1 quando era molto giovane e ritrovata la stagione scorsa a Selargius. E’ un lungo undersize che fisicamente regge il confronto con le pari ruolo, ha un importante senso del rimbalzo e lo ha dimostrato durante l’ultimo campionato, tra le migliori del nostro girone. In questi anni è migliorata molto a livello cestistisco, molto brava a capire la partita e le situazioni tattiche”.

Carriera. Una carriera quasi tutta sarda quella di Delia Gagliano che muove i primi passi “cestistici” nella sua Alghero. Si trasferisce giovanissima ad Anagni, in B regionale, e nel 2013 conquista la chiamata della Nazionale di categoria. Nella stagione 2015-16 arriva la prestigiosa firma in A1 con il Cus Cagliari guidato da coach Restivo, l’annata successiva approda a Selargius e in quattro stagioni cresce anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per la squadra, chiude il campionato 2019-20 con una media di 9.6 punti e 8.5 rimbalzi in 20 partite disputate.

Dinamo Banco di Sardegna