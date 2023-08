A1 UFFICIALE – Dinamo Sassari, un altro anno con Sara Toffolo

La giocatrice italiana vestirà la maglia delle Dinamo Women anche nella stagione 2023-2024

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo dell’ingaggio della giocatrice italiana Sara Toffolo. Classe 2000, Sara è arrivata in Sardegna lo scorso anno dopo le esperienze di San Martino di Lupari e Moncalieri; grazie alla sua etica del lavoro si è guadagnata il suo spazio in squadra chiudendo la stagione record delle Women con quasi 3 punti e 3 rimbalzi a partita.

CURRICULUM

Sara Toffolo esordisce giovanissima, a 16 anni, a Marghera in A2, con cui conquista il titolo di miglior giovane del campionato. Nel biennio successivo è una grandissima protagonista, viaggiando con oltre 18 punti di media e 13 rimbalzi, dominando nel pitturato. La sua crescita da professionista passa poi per San Martino di Lupari, con un primo anno di adattamento dal salto dall’A2 fino a entrare stabilmente in prima squadra nella massima serie, chiudendocon oltre 5 punti e 4 rimbalzi di media. Sara Toffolo ha sempre fatto parte di tutte le rappresentative giovanili, elemento del gruppo che ha conquistato la medaglia d’oro agli europei under 20 di Klatovy, dove le azzurre hanno fatto fuori le fortissime spagnole per poi eliminare Francia in semifinale e Russia in finale. Prima di approdare in Sardegna Toffolo ha contribuito alla salvezza della Libertas Moncalieri. Nella prima stagione in maglia Dinamo Sara è cresciuta tantissimo, guadagnandosi la fiducia di coach Restivo e rispondendo presente nel momento di necessità: ha chiuso con 2.9 punti e 3 rimbalzi a partita, debuttando in EuroCup Women.

LE PAROLE

“Sono veramente contento per il rinnovo del contratto di Sara _commenta coach Antonello Restivo_ che è una giocatrice che ha ancora ampi margini di crescita: è una ragazza splendida ma soprattutto ha sposato il nostro progetto e la nostra filosofia, dimostrandosi preziosa nel corso della stagione”.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna