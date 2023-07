A1 UFFICIALE –  Edokpaigbe ultimo tassello di Faenza

Continua a definirsi il roster ufficiale della prima squadra targata e-work Faenza con l’aggiunta di un’altra giovanissima: guardia classe 2005 proveniente da Cercola ed in forza a Vigarano l’ultima stagione arriva Candy Edokpaigbe.

Grande atletismo e intensità difensiva alla corte di coach Seletti, ma anche tanto entusiasmo e voglia di migliorarsi, ecco le prime parole di Candy in maglia faentina:

“Dopo aver ricevuto la chiamata di una società come Faenza ero molto emozionata, allo stesso tempo incredula, perciò ringrazio la società per avermi dato la possibilità di potermi mettere alla prova nella massima categoria.

Per quest’anno mi aspetto e vorrei notevoli miglioramenti individuali per poter diventare la migliore versione di me, infatti arrivo a Faenza per imparare, ma prometto che dal mio piccolo porterò grinta e tanta voglia di dimostrare.

Ci vediamo presto a Faenza!”

UFF.STAMPA FAENZA BASKET