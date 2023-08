A1 UFFICIALE – Egle Sventoraite è la nuova pivot della Oxygen Roma Basket

Rinforzo sotto canestro per la Oxygen Roma Basket , che mette sotto contratto Egle Sventoraite.

Centro di 198 centimetri, classe 1991, Sventoraite è nata a Klaipeda (Lituania) dove ha iniziato il suo percorso sui campi da pallacanestro, prima del passaggio ad Utena. Quindi, il trasferimento dalla patria d’origine, per la quale ha difeso anche i colori della selezione nazionale Maggiore (con partecipazione agli Europei del 2013 e del 2015) dopo quelle giovanili: prima in Repubblica Ceca, poi in Ungheria, in Polonia e quindi in Belgio, dove ha conquistato il campionato con il Castors Braine nella stagione 2019/2020. Successivamente, le esperienze in Turchia, ad Izmit, a Kaysery, al Botas e ad Hatay. Dopo il terremoto che ha colpito la nazione, il suo trasferimento in Italia nel corso della passata stagione sporriva, a Schio, dove oltre a centrare la vittoria dello scudetto ha anche realizzato la tripla a fil di sirena per la conquista del terzo posto alle Final Four della scorsa Eurolega.

Egle ha voglia di mettersi subito alla prova: “Sono contentissima di poter essere parte di questo nuovo progetto in una splendida Città come Roma. Affronto questa nuova avventura con entusiasmo, mettendo a disposizione la mia esperienza per poter ben figurare in questa prima stagione per la società”.

A proposito del suo arrivo, coach Di Meglio: “Credo che Egle non abbia bisogno di particolari presentazioni, viste le importanti esperienze maturate, a partire dall’ultimo club in cui ha giocato, Schio. A lei chiediamo una grandissima presenza in area: sugli scarichi, a rimbalzo e nel lavoro sui pick’n’roll. La sua solidità sicuramente rappresenterà un punto forte del nostro team”.

