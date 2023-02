A1 UFFICIALE – Egle Sventoraite è una nuova giocatrice di Schio

Il Famila Wuber comunica di aver essersi garantito fino a fine stagione le prestazioni di Egle Sventoraite, centro lituano di 198 cm in uscita da Hatay. La nuova lunga orange, classe 1991, vestirà la maglia numero 11 ed è già da oggi a disposizione di coach Dikaioulakos in vista del prossimo impegno di Eurolega a Mechelen (giovedì 23 febbraio, palla a due alle ore 20.30).

Un’occasione inaspettata

Sventoraite stava disputando questa stagione ad Hatay (iniziata però con un’altra squadra turca, Botas), città che purtroppo si è ritrovata coinvolta nel terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria il 6 febbraio scorso. La società ha quindi concesso il nulla osta alla giocatrice per lasciare la squadra e concludere la stagione con il club orange.

Con Botas, Sventoraite ha disputato (oltre al campionato turco) la finestra di qualificazione all’Eurolega e la regular season di Eurocup: in 24 minuti di utilizzo medio, 8,7 punti, 5,2 rimbalzi e 1,3 rubate. Con Hatay, invece, ha giocato 6 gare di campionato con 33,5 minuti di media, 12,2 punti, 5 rimbalzi e 2,3 assist.

Una giocatrice da valutare oltre i numeri

Paolo De Angelis, DG del Famila Wuber Schio, commenta così l’inserimento di Sventoraite nel roster scledense: “Pur con gli ottimi risultati di questi mesi, ci siamo resi conto della mancanza di un pivot vero e proprio nel nostro roster. Non avremmo mai voluto che questa occasione ci capitasse in seguito al disastro in Turchia: ringrazio di cuore Hatay che, nonostante tutti i problemi che stanno affrontando, sono stati velocissimi nel concedere il nulla osta alla ragazza. Le statistiche su Sventoraite non sono veritiere: è una ragazza che lavora molto dietro le quinte e che non fa del segnare punti la sua caratteristica principale. Pensiamo sia il pezzo giusto che mancava al nostro puzzle e che stimolerà tutte le compagne a fare ancora meglio in questo finale di stagione”.

