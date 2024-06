A1 UFFICIALE – Elin Gustavsson firma con il Geas

Dopo l’annuncio di ieri di Makurat, il volto nuovo di oggi parla ancora straniero, e più precisamente svedese: Elin Gustavsson si accasa al GEAS, facendo ritorno nel campionato italiano dopo un anno. L’ala scandinava porta centimetri, fisicità ed esperienza in un roster finora improntato sulla linea verde, grazie anche alle esperienze maturate in ambito europeo avendo giocato le coppe. La sua firma aggiunge versatilità ed imprevedibilità al gruppo rossonero, che così può davvero dirsi profondo e completo in ogni reparto, pronto ad affrontare un’annata in cui lotterà su tutti i fronti per arrivare il più lontano possibile.



Classe ’93, svedese di Hoja, Elin inizia precocemente in Svezia col Brahe prima e col Sallen poi. Momento chiave il trasferimento al college, più precisamente a Colorado State, un quadriennio che l’ha vista crescere di anno in anno, sino a chiudere l’ultima stagione a 15+7 di media ad allacciata di scarpe. Tornata in Europa sceglie la Spagna come base, prima al Bembimbre e poi al Sedis, con cui partecipa anche all’Eurocup. Dopo una breve parentesi a Charleroi, esplode definitivamente a Saint-Amand, dove la notano gli scout di Sassari. Arriva sull’isola nella stagione 22/23, forma un reparto ali completo ed affiatato proprio con Makurat, e chiude una stagione eccellente a 13 e 7 rimbalzi di media: due volte a quota 29, contro Faenza e Lucca.

Gioca la scorsa stagione a Lublino, disputando anche l’Eurolega e mantenendo cifre importanti.

L’arrivo di Gustavsson è la ciliegina sulla torta per coach Zanotti, che commenta così: “Giocatrice esperta, è stata una delle migliori rimbalziste in Eurolega. Elin è intelligente, perfetta per il lavoro delle nostre lunghe. Non potevamo scegliere di meglio!”

Elin si presenta invece così ai nuovi tifosi: ”I am super excited to be back in the Italian league and especially with GEAS. I’ve only heard good things about the club and I’m looking forward to having a great season together!”

Loris Bellitto – Ufficio Stampa GEAS Basket