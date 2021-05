Una fonte di entusiasmo ed energia che non smetterà di sgorgare per l’Allianz Geas: la prossima stagione Elisa Ercoli vestirà i colori rossoneri per il settimo anno consecutivo. Dal 2015 a oggi a Sesto la lunga umbra di Gualdo Tadino classe 1995, ex Sarcedo, Schio e Lucca e spesso tra le convocate ai raduni e agli impegni della nazionale A (anche nell’ultima lista di atlete scelte da coach Lardo la pivot figura tra le riserve a casa), ha mostrato di percorrere un continuo sentiero di crescita, che l’ha portata quest’anno a fare un buon salto in avanti rispetto allo scorso campionato, e a riavvicinarsi ai numeri della buona stagione 2018-19 (6.8 punti con 5.3 rimbalzi): da una media di 3.3 punti (48% da due e 57% ai liberi) e 3.1 rimbalzi a una di 4.6 punti (55% da due e 78% a gioco fermo) e 5 rimbalzi.

Ecco le parole di “Ellison”, molto legata all’ambiente sestese e lieta della riconferma: “Arrivata all’inizio del mio settimo anno di Geas posso dire che qui ho trovato la mia seconda famiglia, che qui sto davvero bene e che intorno ho una bellissima società, di anno in anno compagne fantastiche e soprattutto uno staff che mi ha sempre sopportato e supportato e che continuerà a farlo. In sintesi, la cosa più importante è che sto bene e continuo a lavorare e ad allenarmi bene, sperando di proseguire il nostro percorso nel migliore dei modi raggiungendo i nostri obbiettivi”.

Il commento di coach Zanotti: “Impossibile per noi giocare una stagione senza Ellison (sorride, ndr): seriamente, come faremmo?! L’anno scorso ha acquisito ulteriore confidenza sul parquet e lo si è visto in diversi aspetti: l’obbiettivo e la speranza è che questa fiducia che lei ripone nei propri mezzi aumenti sempre di più”.

Nella giornata di ieri Elisa è stata operata in artroscopia dal Dott. Rodolfo Rocchi, presso la clinica Salus di Reggio Emilia, per la rottura del menisco esterno e la lesione della cartilagine del ginocchio destro. L’intervento, perfettamente riuscito, comporterà un periodo di scarico di 30 giorni a cui ne seguiranno altri 60 per il recupero fisico/atletico. L’Allianz Geas ringrazia il Dott. Rocchi per l’attenzione e la disponibilità dimostrata e augura a Elisa un ritorno sul parquet in grande forma per l’inizio della prossima stagione.

Fabiano Scarani – Ufficio stampa ALLIANZ GEAS