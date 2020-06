A1 UFFICIALE – Elisa Penna confermata a Venezia

L’Umana Reyer comunica che Elisa Penna farà parte del roster della prima squadra femminile nella stagione 2020/21. Penna, ala di 190 cm, è nata a Bergamo il 13 novembre 1995 e fa parte del gruppo della Nazionale Italiana, con cui ha partecipato anche agli Europei 2017 e 2019.

Per Elisa sarà la seconda stagione consecutiva in orogranata, la quinta complessiva, dopo l’esperienza di quattro anni a Wake Forest University dove si è laureata in psicologia.

In totale ha collezionato 103 presenze totali con la maglia dell’Umana Reyer, di cui 68 dal 2012 al 2015.

Nell’ultima stagione di Serie A1 Elisa ha registrato 8,3 punti e 3,1 rimbalzi a partita, tirando con il 48,4% dal campo e l’81,8% in lunetta. Nelle 14 partite di Euroleague Women ha realizzato 6,1 punti a partita.

Nel 2019 ha vinto il Premio Reverberi “Oscar del Basket” come miglior giocatrice italiana.

“Per prima cosa voglio dire che sono grata alla società per avermi dato l’opportunità di allenarmi al Taliercio – le parole di Elisa Penna – in un momento in cui nella mia città, Bergamo, le strutture sportive sono ancora chiuse. Sto lavorando duramente con un programma intenso di allenamenti su fondamentali, tecnica e fisicità insieme a Juan (Pernias, assistant coach) e Davide (Rocco, preparatore atletico).

Devo migliorare molto fisicamente e tecnicamente, in attacco e difesa, ho voglia di dimostrare qualcosa in più a me stessa e a tutti i tifosi, anche in termini di responsabilità. L’anno scorso è stato di assestamento, il mio primo vero anno da senior e quello che ho fatto in negativo e in positivo mi servirà per migliorare e lo userò come bagaglio per fare meglio.

La Reyer è una società che lavora tanto e bene e merita un trofeo. Questa è la motivazione che ci dovrà guidare durante tutto l’anno, sono convinta che la squadra sia affamata e desiderosa di lavorare bene insieme. C’è grande voglia di vincere”.

Reyer.it