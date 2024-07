A1 UFFICIALE – Emilie Brzonova firma con Faenza

Un altro giovane e fresco tassello per la serie A: Emilie Brzonova

Emilie, nata il 15 febbraio del 2006, è una giovanissima point guard che sceglie il numero 1 per prendere parte al suo primo campionato nella massima serie con la maglia di Faenza. Di nazionalità Ceca, cresciuta nel fortissimo vivaio della Stella Azzurra Roma fino a disputare i campionati di serie B e serie A2. Nell’ultima stagione, Emilie, si è messa in luce giocando più di 20 minuti di media e realizzando 9.3 punti di media a partita.

“⁠Già l’anno scorso ho ricevuto un’offerta da Faenza. Però volevo ancora fare qualche anno di esperienza nel campionato di A1 e quindi rimanere alla stella ancora per un anno. Ora mi sento molto più pronta a mettermi in gioco, sono contenta e non vedo l’ora di lavorare insieme. Mi aspetto che il campionato di a1 sarà molto diverso da quello di a2. Ma non vedo l’ora di affrontare questa sfida, di acquisire esperienza dalle giocatrici professioniste di tutto il mondo e sono determinata a dare il massimo e partecipare attivamente al gioco. Faenza è una città piccola ma ha sicuramente una lunga storia. Ci sono stata per un giorno e mi è piaciuta molto. Non vedo l’ora di conoscere meglio l’ambiente e conoscere i tifosi!

⁠⁠I miei obbiettivi personali sono crescere come persona e come giocatrice, acquisire esperienza e imparare dalle giocatrici migliori e iniziare a mostrarmi ai livelli massimi. Credo che l’obiettivo di squadra sarà fare un buon campionato, dimostrare le qualità che ogni una di noi ha e giocare con tanta voglia ed energia.”

Queste le prime parole di Emilie in maglia faentina!

Siamo pronti ad accoglierti e non vediamo l’ora di vederti in campo.

Benvenuta in familia Emilie!

