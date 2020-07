A1 UFFICIALE – Empoli, Ashley Ravelli è il primo colpo del’Use Scotti Rosa

Dopo la conferma di coach Alessio Cioni, ecco il primo colpo per la nuova Use Scotti Rosa. La nostra società, infatti, ha trovato l’accordo con Ashley Ravelli, in arrivo da Lucca. Milanese, classe ’93, la guardia ha iniziato la sua carriera a Vittuone in Serie B passando poi subito dopo in serie A2 con Biassono. L’esperienza più importante della sua carriera arriva l’anno successivo, nel 2010, quando vola negli Stati Uniti dove resta per 6 anni. Nell’esperienza americana Ashley si mette in mostra giocando per il Robert Morris College, dove vince due volte il campionato NEC vincendo un titolo di Mvp del torneo. Al suo primo anno viene eletta “Rookie of the Year”, premio assegnato alla migliore giocatrice esordiente. Nel 2013 vince il titolo della Northeast Conference accedendo alla Ncaa, mentre nel 2014 diventa capitana della squadra in Division 1. Dopo la sua parentesi oltreoceano, il ritorno in Italia a Broni e da lì, dopo due campionati, l’arrivo a Lucca dove resta per altre due annate. Fra le altre cose, da ricordare anche che Ashley vanta 4 presenze nella Nazionale Italiana Sperimentale, con esordio il 2 giugno del 2016 nel torneo Città di Pomezia contro l’Australia. Alta 175 cm, Ravelli può giocare sia da guardia che da playmaker ed è considerata una vera e propria specialista nel tiro da 3 punti.

Ben arrivata a Empoli, Ashley.