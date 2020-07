A1 UFFICIALE – Empoli ingaggia Baldelli

Ecco la prima faccia nuova dell’Use Scotti Rosa che il prossimo anno prenderà parte al campionato di serie A1. Si tratta di Valentina Baldelli, play classe 1989 reduce da quattro campionati con Costa Masnaga. Nata a Gualdo Tadino, la nuova arrivata alla corte di coach Alessio Cioni è una play pura, giocatrice esperta della categoria che fa girare molto bene la squadra e che, cosa che non guasta, ha anche un buon tiro.

Valentina ha iniziato la sua carriera in Umbria debuttando, a livello senior, nella stagione 2007/2008 al Fratta Umbertide in A2. Da lì il passaggio per tre stagioni alla squadra della sua città natale, Gualdo in A3, fino all’approdo nella massima categoria con Orvieto che decide di ingaggiarla nel campionato 2012/2013. Nel 2015-2016 lascia l’Umbria e passa alle lombarde di Costa Masnaga dove gioca fino alla scorsa stagione. L’Use Scotti Rosa se la ricorda bene per una bomba fondamentale che mise nel minuto finale della gara del campionato appena concluso, gara che le biancorosse persero in Lombardia di pochi punti.

Ora sarà proprio lei a sedersi in cabina di regia ed a prendere in mano le redini della nuova squadra dandole un importante contributo anche dal punto di vista dell’esperienza.

Ben arrivata a Empoli, Valentina.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa