A1 UFFICIALE – Empoli rescinde con Maci Morris, Stepanova torna a casa ma resta a disposizione

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato, purtroppo, a delle conseguenze riguardo a due straniere dell’Use Scotti Rosa: Maci Morris ha infatti rescisso il contratto ed ha fatto ritorno a casa mentre anche Kamila Stepanova ha lasciato l’Italia ma resta a disposizione della società in attesa di valutare gli sviluppi che la situazione avrà.

E’ quindi finita l’avventura della Morris con la maglia biancorossa. Arrivare alla decisione di rescindere non è stato facile da entrambe le parti ma, vista la situazione, a malincuore si è arrivati a fare questo passo a tutela, prima di tutto, della giocatrice che è già volata a casa. L’Use Scotti Rosa la ringrazia non solo per il grande contributo tecnico che ha dato ma anche per come si è calata nella nostra realtà, entrando subito in sintonia con tutto l’ambiente e dando un contributo fondamentale ai risultati centrati finora. A lei un grande abbraccio con l’augurio che abbia in futuro le soddisfazioni che merita. Diversa, invece, la situazione di Kamila Stepanova che resta una giocatrice della Scotti e che, se il campionato dovesse riprendere e se ci fossero le condizioni per poter tornare in Italia in sicurezza, farà ritorno a Empoli.

FONTE: Uff. Stampa USE Basket Empoli