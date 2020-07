A1 UFFICIALE – Empoli rinnova Ruffini, Francalanci e Malquori

Nel gruppo della Scotti non mancheranno, anche il prossimo anno, giovani nate e cresciute nel vivaio. Irene Ruffini, Lucrezia Malquori ed Anna Ginevra Francalanci faranno infatti parte della squadra che cercherà il prossimo anno la salvezza. Irene Ruffini, classe 2003, è stata una delle rivelazioni del passato campionato nel quale, nel momento difficile degli infortuni, ha saputo sfruttare lo spazio che coach Cioni le ha dato a disposizione chiudendo con 19 presenze e minutaggi molto alti per una giovanissima come lei. Stesso dicasi per Anna Ginevra Francalanci (2002) e Lucrezia Malquori (2001) che hanno dato un contributo importante in campo ed anche nel lavoro settimanale. Da tutte loro, naturalmente, si aspettano ulteriori passi in avanti. Intanto felici di annunciare la loro conferma.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa