A1 UFFICIALE – Ercoli rinnova con il Geas

Elisa Ercoli e il Geas: un rapporto intenso che andrà avanti per il sesto anno consecutivo. La pivot umbra classe 1995, con diverse esperienze in nazionale A sulle spalle, vestirà il rossonero ancora per la stagione 2020-21, dopo essere arrivata in Lombardia nel 2015. Prima di allora “Ellison”, cresciuta sportivamente a Gualdo Tadino e a Sarcedo, aveva militato in A1 con Schio (due scudetti) e Lucca. E da quando il suo percorso ha incrociato quello di coach Zanotti, Ercoli non ha mai smesso di provare a migliorarsi, sia a livello di mentalità sia a livello fisico e tecnico.

Lunga imponente (192 cm) e dalla mano delicata dai limiti del pitturato, Elisa al Geas ha giocato un ruolo importante anche nel contenimento delle giocatrici interne avversarie. Inoltre Ercoli è sempre risultata fondamentale come collante del collettivo: una ragazza perfetta per la costruzione del giusto clima di serenità di spogliatoio e di tutta la squadra, staff compreso.

Abbiamo raccolto le sue impressioni sul passato al Geas e su ciò che verrà: “Mi dispiace tantissimo che la passata stagione sia finita così per via del Covid-19 e spero che l’anno prossimo sia possibile raggiungere ancora quei risultati, riuscendo magari a fare anche di meglio. Le stagioni passate al Geas sono state belle e serene, con alti e bassi fisiologici: continuo a stare bene qui a Sesto, sia con le compagne di squadra sia con Cinzia e il resto dello staff. Coach Zanotti mi ha seguito sin dall’inizio della mia esperienza in rossonero e quindi per lei posso spendere solo belle parole: è stata ed è una grande donna e una grande allenatrice in uno sport in cui è necessario combattere tenacemente e quotidianamente per ottenere risultati. Non conosciamo ancora le modalità di gestione e di svolgimento del campionato dopo questa situazione, però spero nel meglio e spero che la serie A1 possa tornare a essere competitiva come lo era prima”.

Ecco le parole di coach Zanotti, lieta della conferma della pivot: “‘Ellison’ è ormai una giocatrice assolutamente Geas. L’anno scorso ha vissuto una stagione di alti e bassi: per la prossima stagione mi aspetto un po’ di più, soprattutto in gara. Durante gli allenamenti non fa mai mancare il suo impegno, mentre talvolta non riesce a portare in partita quanto fatto in preparazione: proveremo a farle fare questo piccolo salto di qualità. Sono contenta della riconferma e mi aspetto da lei un po’ più di convinzione nei propri mezzi”.

Fabiano Scarani – Ufficio stampa ALLIANZ GEAS