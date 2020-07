A1 UFFICIALE – Erin Mathias, altro anno alla USE Scotti Rosa Empoli

Ecco la notizia tanto attesa dai tifosi della Scotti: anche il prossimo anno il centro titolare della squadra che cercherà la salvezza nella massima categoria sarà Erin Mathias. Per la giocatrice americana sarà la terza stagione consecutiva con la maglia biancorossa addosso e per Alessio Cioni si tratta di una notizia molto importante dal momento che, nelle sue due prime annate empolesi, Erin ha fatto vedere grandi cose non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello dell’attaccamento alla squadra ed alla maglia. Nell’ultimo campionato, nonostante problemi di natura fisica, la lunga classe 1995 ha chiuso con 19 presenze, il 50% dal campo, il 67% ai liberi e 6 rimbalzi di media, numeri che si spera possano ancora migliorare il prossimo anno. Intanto godiamoci la notizia della riconferma, felici di averti ancora a Empoli, Erin.

— Ufficio Stampa Use/Use Rosa