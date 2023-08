A1 UFFICIALE – Ezinne Kalu approda in Italia: giocherà con Oxygen Roma

Chisura del roster dell’Oxygen Roma Basket con una regina: nella Capitale giocherà The Nigerian Queen, Ezinne Kalu.

Combo guard classe 1992 alta 175 centimetri, nata a Newark nel New Jersey da madre statunitense e padre nigeriano, Kalu ha scelto proprio la Nigeria come nazionale da rappresentare, risultando una delle migliori giocatrici africane degli anni 2000 come indicato dalla FIBA con un curriculum a parlare da solo: 3 vittorie ad Afrobasket (2017-2019-2021) da capitana nella Nazionale, risultando anche MVP della manifestazione nell’edizione del 2019, nonchè membro della prima nazione africana a raggiungere il secondo turno in una Coppa del Mondo femminile.

Per quanto riguarda le squadre di club, dopo gli studi nella Science Park High School (dove è diventata la prima donna nella storia del team scolastico ad aver segnato oltre 2000 punti) e nella Savannah State University (dove ha conquistato il primo MEAC Championship nel 2015), ha giocato in Portogallo, Ungheria, Germania, Francia, Turchia e Russia risultando sempre fra le migliori giocatrici dei rispettivi campionati, prima del suo spostamento nella Capitale.

Ezinne è impaziente di cominciare questa nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare, cercando di dimostrare il mio valore anche nel campionato italiano, con l’occasione di scendere in campo in una città che non ha bisogno di presentazioni, per storia e tradizione, come la Città Eterna di Roma.”

Su di lei, coach Di Meglio: “Ezinne rappresenta esattamente ciò che abbiamo cercato a lungo per chiudere il roster, sia dal punto di vista tecnico e tattico che da quello legato allo spirito che vogliamo vedere nella nostra squadra. La sua esperienza ad alto livello e le sue note qualità ci aiuteranno nel mantenimento della pressione difensiva e nella creazione di vantaggi con la palla, risultando un ottimo completamento nel backcourt con Nicole Romeo.”

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket