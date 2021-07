L’E-Work Faenza è lieta di annunciare l’approdo in maglia bianconera della statunitense Jori Davis, guardia classe 1989 proveniente dall’Olympiacos.

Anche per lei, come per Pallas, si tratta di un ritorno nel massimo campionato italiano: Jori infatti ha vestito le canotte di San Martino, Torino, Battipaglia è più recentemente di Costa Masnaga. Con le lombarde, nella stagione 2019-2020, ha chiuso a quasi 12 punti di media (col 45% da 2 ed il 32% da 3), con anche 4 rimbalzi e 4.4 assist a partita. Giocatrice fisica e di grande esperienza, Jori vanta anche diverse stagioni in campionati esteri, tra cui Valencia in Spagna e Hapoel Rishon in Israele.



La guardia newyorkese è cresciuta alla Greece Athena High School, diventandone anche la miglior realizzatrice della storia, per poi proseguire il suo percorso universitario ad Indiana. Davis ha avuto anche un’esperienza in WNBA, dopo essere stata selezionata alla numero 33 del draft del 2011 dalle Indiana Fever.

Davis è quindi il quarto acquisto ufficiale di questa nuova stagione faentina e si aggiunge agli annunci di Pallas, Cupido e Manzotti delle ultime settimane. La data e l’orario della presentazione ufficiale della nuova arrivata verranno comunicate prossimamente.

Benvenuta a Faenza Jori!

Uff.Stampa E-Work Faenza