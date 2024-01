A1 UFFICIALE – Faenza annuncia Julia Niemojewska

Julia Niemojewska

Playmaker di 170 cm, 25 anni, direttamente dalla Polonia. Cresciuta cestisticamente nelle fila del prestigioso club dell’Arka Gdynia, che l’ha vista anche esordire già sia in Eurolega che in Eurocup.

Con la nazionale polacca ha partecipato ad ogni competizione a livello giovanile. Ha vestito anche la maglia della nazionale senior in ben tre finestre di qualificazioni agli europei. Dopo una piccola parentesi a Herne, società che ringraziamo per la professionalità e la disponibilità, Julia sceglie Faenza per continuare la sua stagione.

Energia, dinamismo e lettura del gioco sono senza dubbio le qualità che Julia proverà a portare in campo per aggiungere un tassello in più alla squadra. In arrivo già oggi, prendere parte agli allenamenti fin da subito e speriamo di vederla in campo il prima possibile!



UFF.STAMPA FAENZA BASKET PROJECT