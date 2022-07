A1 UFFICIALE – Faenza annuncia la firma di Kionna Jeter

By

Completa il roster senior del Faenza Basket Project Kionna Jeter. Nativa di Spartanburg in South Carolina, guardia di 173 cm.

Veloce, aggressiva e a cui piace tanto fare canestro. Lo dicono anche le cifre. Infatti per tutta la sua carriere al college di Towson viaggiava a più di 23 punti di media, toccando un career-high di 31. Solo nel suo primo anno da freshman per ben 10 volte ha realizzato più di 25 punti. Record che non si vedevano dai tempi di Elena Delle Donne al college.

Stagioni concrete quelle del college che l’hanno portata ad essere la prima atleta draftata in WNBA dal college di Towson.

Scelta dalle Las Vegas Aces ha così partecipato a tutto il training camp.

E ora, per la sua prima stagione europea, ha scelto Faenza.

Welcome Melò!

Uff.Stampa Faenza Basket