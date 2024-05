A1 UFFICIALE – Faenza conferma Franceschelli

1,2,3,4,5,6,7..8. 8 volte Federica Franceschelli sceglie Faenza.

Sarà ancora capitan Franceschelli a guidare la formazione faentina nel suo quarto anno nel campionato di serie A1. Dopo aver concluso alla grande la stagione 2023/24, Federica, ha dimostrato di essere tornata a piena forma dopo il grave infortunio che l’aveva tenuta lontano dal campo. Nonostante la corte di molte squadre del campionato, Dede ha deciso di indossare ancora i colori bianco nero blu e ha sposato in pieno il progetto della nuova stagione.

Pedina fondamentale a livello difensivo, ma ormai capace di ferire in qualsiasi modo anche a livello offensivo. Non servono tante parole per descriverla, Faenza e tutti i faentini hanno ormai bene in testa la grinta, la determinazione e la passione di Federica. “Per noi è un orgoglio avere Fede in squadra e come capitano. Dal primo giorno che ha indossato questa maglia ha sempre avuto un atteggiamento professionale e soprattutto si è fatta sempre trovare pronta quando la squadra ne aveva bisogno, dentro e fuori dal campo. Questo per me è fare il Capitano. Ormai è una bandiera per noi, e spero di poterle regalare le gioie che merita nella prossima stagione.” Dichiara il Presidente Mario Fermi.

Le parole di Federica dopo il rinnovo:

” Come direbbe Vasco.. SONO ANCORA QUA, EH GIà.

Sono molto contenta di far parte di questo club anche per il prossimo anno, non nascondo che a fine stagione mi sono trovata davanti a diverse scelte ma il mio amore per questa città e queste società è troppo grande e quindi ho deciso di restare.

Sarà un’altra stagione complicata, un’altra stagione dove ci sarà da costruire da capo il gruppo squadra, ma ho fiducia nello staff e sono certa che stanno lavorando bene a riguardo.

So che la squadra sarà giovane, e questa cosa mi ha spinto a restare, perchè credo che lavorare con ragazze giovani sia molto stimolante, qualche ragazza l’ho già sentita e mi sembra di respirare una buona aria ma solo con l’inizio della stagione sapremo cosa ci aspetta.

Ci vediamo ad agosto sperando che voi tifosi non vi siate stancati di me!”

UFF.STAMPA FAENZA BASKET