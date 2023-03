A1 UFFICIALE – Faenza esonera Ballardini. Squadra a Giovanni Sferruzza e Cristina Bassi

La società comunica che a partire dalla data odierna Simona Ballardini non ricoprirà più la carica di head coach della squadra di a1 femminile ed è quindi libera da vincoli con il club.

Faenza Basket Project ringrazia Simona per l’indimenticabile cammino fatto insieme negli ultimi 7 anni in cui da atleta, dirigente, e allenatrice ha contribuito in maniera sostanziale al ritorno in massima serie della pallacanestro femminile faentina.

Da parte di tutta la società rimane grande stima nei suoi confronti e un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale e della sua vita personale

Per l’ultima parte di stagione la squadra sarà affidata alla guida tecnica di Giovanni Sferruzza e Cristina Bassi.

UFF.STAMPA FAENZA BASKET