A1 UFFICIALE – Faenza firma Cornelia Fondren

Si chiude il roster con il colpo: in cabina di regia arriva il playmaker statunitense Cornelia Fondren. Classe 1993, 173 cm di pura esplosività, Cornelia ha giocato la sua ultima stagione in Francia dove viaggiava con più di 13 punti di media a partita e 4 assist.

Prima della Francia, Cornelia ha giocato in Olanda appena uscita dal college di Syracuse. Ogni anno nella sua carriera ha fatto meglio del precedente e ora che anche l’A2 francese iniziava a stargli stretta ha deciso di mettersi alla prova nel massimo campionato italiano. Non nasce come playmaker ma lo è diventata nel corso degli anni, con grande propensione in difesa e ottima rimbalzista. Cornelia raggiungerà la squadra il prima possibile e noi non vediamo l’ora di vederla in campo!

Benvenuta Cornelia!

