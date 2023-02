A1 UFFICIALE – Faenza ingaggia Campisano

La società Faenza Basket Project è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Sierra Campisano, la quale vestirà i colori faentini per questa seconda parte di stagione.

Si ringrazia vivamente la società Famila Basket Schio e Stefano Luigini delll’agenzia LBM Management per la collaborazione e il supporto nella trattativa.

Sierra, che da poco ha conquistato il passaporto italiano, giocherà come comunitaria nel roster faentino e si aggregherà alla squadra al fine della prossima settimana.

Campisano è un pivot classe ’97 di 190 cm. Nata a San Diego, dove ha frequentato l’high school, ha poi preso parte dell’ambito roster del college Ducks di Oregon, per poi trasferirsi al Cal Poly-Obispo. Nella sua carriera può vantare anche di una parentesi nelle Chicago Sky per poi approdare per due stagioni nel campionato di massima serie ungherese (career high di 37 punti).

Le prime parole di Sierra: “Sono veramente grata a Faenza per l’occasione che mi sta dando, non vedo l’ora di entrare a far parte della squadra per il resto della stagione e poter dare il mio apporto per il raggiungimento dell’obbiettivo stagionale.”

Anche noi non vediamo l’ora di vederti in campo Sierra! Benvenuta in famiglia.

UFF.STAMPA FAENZA BASKET PROJECT