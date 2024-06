A1 UFFICIALE – Faenza ingaggia Jakpa

Altro tassello per il nuovo e giovanissimo roster del Faenza Basket Project è Princess Amy Jakpa!

Pivot classe 2004, nata a Pozzuoli ma cresciuta cestisticamente a Moncalieri, squadra in cui ha anche mosso i suoi primi passi nel modno senior, affrontando due campionati di A2 e due di A1.

Ha vestito la maglia della Nazionale nel mondiale u19.

Giovanissima ma già tanta esperienza, con i suoi 187 centimetri, sceglie Faenza per rimettersi alla prova nel campionato di serie A1.

Ecco le sue prime parole:

“La chiamata da Faenza era totalmente inaspettata ma è stata sicuramente una bella sorpresa.

Mi aspetto sicuramente moltissima competizione dal campionato e da parte mia molta voglia di crescere e imparare da chi ha molta più esperienza di me e mettermi alla prova.

Ho già avuto la possibilità di provare un po’ il campionato di a1 con Moncalieri , ed è stato molto emozionante per me vedere questo tipo di campionato. La possibilità di confrontarmi con gente forte che viene da tutte le parti del mondo è un’opportunità che hanno pochi, mi sento privilegiata a provare di nuovo le sensazioni e le emozioni di confrontarmi con il massimo livello.

So che Faenza è molto rispettata come società, che i tifosi sono sempre molto coinvolti e che Coach Seletti è un ottimo allenatore, quindi sono carica e non vedo l’ora di conoscere questo ambiente!!

Il mio obbiettivo sicuramente è dare sempre il massimo in campo, crescere come persona e come giocatrice e dare il mio contributo . So che siamo una squadra giovane ma so anche che abbiamo molta voglia di crescere e migliorare e che faremo di tutto per dimostrare l’energia e la determinazione che abbiamo dentro.”

Non vediamo l’ora di vederti in campo Amy!

