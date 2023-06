A1 UFFICIALE – Faenza ingaggia la giovane Ilaria Gori

Classe 2006, il playmaker Ilaria Gori sceglie Faenza per crescere insieme!

Cresciuta nel minibasket e settore giovanile dell’Hellas Basket Cervia e reduce dall’ottima annata sia in Under19 che in serie B con la Nuova Virtus Cesena, Ilaria è pronta e ha tantissima voglia di mettersi in gioco.

Il nuovo progetto faentino incentrato sulle giovani parte proprio da lei. Scegliamo Ilaria non solo per le sue doti tecniche, ma sopratutto per la voglia e la passione che trasmette in campo e fuori. Ilaria ha colto al volo la nostra offerta e questo ci rende orgogliosi, non vediamo l’ora di vederti con la tua personalità in mezzo alle ‘grandi’!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET