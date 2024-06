A1 UFFICIALE – Faenza ingaggia Martina Fantini

Sotto canestro della nuova Faenza Basket Project arriva la giovanissima Martina Fantini.

Martina nasce il 7 settembre 2005 e cresce, cestisticamente parlando nel fortissimo settore giovanile del Basket Roma dove conquista scudetti giovanili e una storica promozione in A2.

Campionato che l’ha vista dominare con 12 punti di media e 8 rimbalzi.

Con i suoi 192 cm, Martina sceglie il numero 7 per iniziare questa nuova e prima esperienza nel massimo campionato italiano.

Ecco le prime parole di Martina in maglia faentina:

“Conoscevo Coach Seletti già da quando allenava con Costa e avevamo avuto qualche contatto in passato, pero’ sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua chiamata perché’ non mi aspettavo un interesse da Faenza per quest’anno.

Il campionato di A1 e’ una realtà nuova per me, mi aspetto di lavorare e migliorare tanto, mettendomi alla prova giorno dopo giorno con giocatrici di maggior esperienza da cui ho molto da imparare.

Faenza e’ una realtà che mi attrae sia perché mi piace l’ambiente cestistico faentino sia fuori che dentro al campo, sia perché la città è molto vivibile, diciamo a misura d’uomo, per cui sono molto vogliosa di iniziare e mettermi alla prova.

Gli obiettivi personali sono quelli di crescere come giocatrice guadagnando sul campo la fiducia del coach, so di essere alla mia prima esperienza in A1 ma sono molto determinata nel farmi valere e dimostrare le mie qualità di gioco. Quanto agli obiettivi di squadra non ne ho ancora parlato con il coach, ma credo che l’obiettivo primario sia fare un buon campionato e dimostrare le nostre qualità sul campo, poi vediamo cosa riserverà la stagione.”

