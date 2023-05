A1 UFFICIALE – Faenza ingaggia Peresson

By

Classe 95, da Pordenone ma cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia, dopo la parentesi nel college americano di Georgia Tech e i tre anni in Italia con cifre da capogiro, il playmaker Antonia Peresson approda a Faenza per continuare a stupire anche in serie A1.

Ecco le prime parole di Antonia in bianco nero blu: “Sono molto contenta di aver firmato con Faenza, una società con progetti ambiziosi e molta passione per il basket.

Penso che la squadra sia composta da un poster ben assortito, con un bel mix di giocatrici che sotto la guida del coach potrà divertirsi e far divertire.

Non vedo l’ora di incontrare le mie nuove compagne di squadra, allenatore, staff, tifosi e iniziare questa nuova avventura insieme con tanta voglia di lavorare e fare bene!”

Benvenuta in famiglia Antonia, non vediamo l’ora di cominciare!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET